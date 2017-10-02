Список имен на мемориале в «Песках» будет дополнен

Администрация Петрозаводска совместно с общественными организациями восстанавливает и дополняет список погибших жителей Карело-Финской ССР и Ленинградской области в концлагерях столицы Карелии в годы Великой Отечественной войны. Напомним, 24 июня 2017 года на территории кладбища «Пески» открыли мемориал в память жертв концлагерей Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. На плитах памятника высечены фамилии 3,5 тысячи погибших узников, которые значатся в финском архивном списке. Общее количество умерших в концентрационных лагерях Карелии составляет порядка семи тысяч человек.

Работа ведется совместно с карельским союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей, республиканским отделением российского Красного Креста, местной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Цель работы – добавить новые имена и фамилии на гранитные плиты мемориала. Контактные данные организаций, которые примут информацию, размещена на официальном сайте администрации города.