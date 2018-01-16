Спикер Петросовета предложил привести в порядок спуск к набережной в центре Петрозаводска

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук планирует подать заявку на благоустройство общественной территории по программе «Комфортная городская среда». Он предлагает привести в порядок спуск к Онежской набережной в створе улицы Титова.

— Это центр города, его лицо, красивое историческое место. Ждем предложений от архитекторов, от горожан, как именно его стоит благоустроить. Нам важно, каким его видят петрозаводчане, — пояснил Боднарчук. – Мы не уходим от планов дальнейшего благоустройства набережной Петрозаводска.

По словам начальника городского управления экологии Анны Дудыриной, благоустройство спуска в створе улицы Титова можно проводить с определенными ограничениями, поскольку он находится на территории Прибрежного парка, внесенного в список объектов культурного наследия. Это значит, что проект в общих чертах будет предусматривать восстановление внешнего вида спуска времен 1950-1960 годов.

В послевоенное время в этих местах, в частности, были устроены цветники. Кроме них, считает Дудырина, в проект следует включить установку скамеек и устройство пешеходных дорожек. Не исключено, что работы коснутся и лестницы, спускающейся в парк от смотровой площадки в створе улицы Титова.

По новым правилам для участия в программе необязательно готовить проект благоустройства – достаточно подать заявку, а документацию, в том числе эскиз, сделают городские власти. После этого все прошедшие отбор проекты будут выставлены на всенародное голосование, по итогам которого определятся три территории, которые благоустроят уже в 2018 году.

В голосовании сможет принять участие каждый петрозаводчанин старше 14 лет. Дата его проведения и список территорий-претендентов определятся постановлением администрации города. Заявки на благоустройство в мэрии принимают до 9 февраля.