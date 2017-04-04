Спецназ Росгвардии Карелии показал призывникам действия боевой двойки

Сегодня в карельской столице начался пятнадцатый военно-спортивный слет «К службе в армии готов!» Его организовал молодежный центр «Смена».

Планировалось, что слет будет первым из множества мероприятий, которыми в этом году будут отмечать присвоение Петрозаводску звания «Город воинской славы». Однако планы изменились.

– Наше мероприятие ушло на второй план из-за вчерашнего теракта в Санкт-Петербурге, – заявил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики мэрии Петрозаводска Александр Баканчук. Чиновник рассказал подросткам, что они сейчас живут в непростое время, и призвал быть бдительными.

Слет открылся с минуты молчания.

200 школьников, 17 команд, четыре из которых приехали из районов Карелии — все они представляют либо свою школу, либо молодежный клуб, либо кадетский класс.

На открытии слета был спецназ Росгвардии Карелии. Сотрудники силового ведомства показали, как боевая двойка ведет наступление (а потом и отступление) под огнем противника.

Как рассказал директор молодежного центра «Смена» Денис Довольнов, основная цель слета — предвоенная подготовка подростков. Возраст участников — от 14 до 18 лет.

– Среди участников много девушек. Все потому, что каждый преследует какие-то свои цели. Кому-то просто хочется интересных соревнований.

Всего подросткам предстоит пройти 19 испытаний. Дисциплины разные: тактика боя, строевая подготовка, разминирование, солдатский быт, пожаротушение, оказание первой медпомощи и другие.

Помимо прочего подростки на слете сдавали нормы ГТО. Кстати, чтобы получить золото, нужно подтянуться не меньше 13 раз, а поднять 16-килограммовую гирю — не меньше 35 раз.

Фото: Илья Прохоров Фото: Илья Прохоров Фото: Илья Прохоров Фото: Илья Прохоров Фото: Илья Прохоров

Строевую подготовку у команд будет принимать военнослужащий войсковой части в Песках старший лейтенант Сергей Балобанов. Он уверен, что в армию идти обязательно, в этом нет ничего страшного.

– Когда я был курсантом, кормили плохо. Баланда какая-то. Сейчас же всех срочников кормят прекрасно, чуть ли не шведский стол: первое, второе, салат, чай, пироги, соки, морсы. Мы о таком и мечтать не могли. Да и денежное довольствие у срочников выросло. Сейчас оно минимум 2000 рублей. За каждое звание плюс еще 500 рублей. Также стоит отметить: никакой дедовщины в армии нет. Просто нет. Искоренили ее, – утверждает Сергей Балабанов.

Подведение итогов военно-патриотического слета пройдет сегодня вечером.