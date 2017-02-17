Спасенный жителями Карелии лебедь подружился с местным гусем

Жители поселка Калевала в Карелии спасли лебедя, который по каким-то причинам не улетел вместе с сородичами. Птицу обнаружили на реке Ухта на территории поселка.

— Когда пойма реки уже замерзла, лебедь вышел на лед и спокойно отдался в руки людям, — сообщили в группе «Северные берега».

Птица живет на местной страусиной ферме. Лебедь живет вместе с гусем. Для них оборудовали небольшой водоем.

— Все время нашего пребывания на ферме гусь старался защитить свою царицу-подругу, выходя на первый план и прикрывая ее собой от объектива фотокамеры. Видно, что птицы друг-друга понимают, общаются, — сообщает автор поста.

Фермеры, которые приютили лебедя весной собираются подсадить его к одной из прилетающих птичьих стай.