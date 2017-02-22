Спасатели Карелии наглядно показали, как выбраться из ледяной воды

На учениях в Питкярантском районе один сотрудник КРПСС провалился в полынью. Его коллеги рассказали и показали, как поступать в такой ситуации.

Спасатели Карелии провели показательные учения по спасению провалившегося под лед в Питкяранте. Мероприятие провели в рамках праздника, посвященного Дню Защитника Отечества.

Видеозапись с учений опубликовали в группе «Новая Ладога».

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