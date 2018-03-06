Современные ясли

Здание, долгие годы известное в Петрозаводске как редакция газеты «Медведь», вернули в систему дошкольного образования. На улице Ленинградской, 6-б после реконструкции вновь открылся детский сад. Здание советской постройки переделали: вместо 11 групп сюда будут ходить 8, зато в 53-м садике появились два зала – музыкальный и актовый. Раньше был один.

Сегодня власти города и республики поздравили педагогов, родителей и воспитанников с открытием, осмотрели помещения и оборудование.

— Это замечательное событие. Если говорить о работе главы республики, это, наверное, из тех событий, которые в памяти остаются навсегда, — заявил на открытии глава республики Артур Парфенчиков. — Непросто мы этот садик возвращали. Но главное – сделать для самых маленьких детей всё в идеальном формате, чтобы все санитарно-эпидемиологические требования, требования безопасности были исполнены от и до. Поэтому мы с контрольно-надзорными органами буквально шлифовали каждую проблемку. Поэтому на несколько месяцев открытие задержали. Но я думаю, что всё, что касается детей, должно выполняться очень тщательно.

Все сегодняшние гости детсада № 53 отметили современное оборудование всех помещений — от групп до пищеблока.

— Какая в пищеблоке замечательная техника! И электросковородки, и пищеварочные котлы, и протирочные машины. Индивидуальные цеха для разного вида продуктов: мясных, рыбных. Отдельные кладовые для их хранения. Мы понимаем, что все, что возможно было поставить из современного оборудования, в этом детсаде есть, — заявила депутат Заксобрания Карелии, председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

Проверка пищеблока. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Галина Гореликова. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин В спальнях все готово к дневному отдыху воспитанников. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин К прогулке готовы! Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин В спортзале садика №53. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Садик спроектирован с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть специальные пандусы, в здании работает лифт. В целом в восемь групп пойдут самые маленькие дошкольники – от 1,5 до 3 лет.

— Это сейчас самый актуальный возраст для Петрозаводска. Детей от трех лет мы обеспечили местами на 100% в соответствии с указом президента. Теперь поставлена следующая задача – ликвидировать очередь для детей от 1,5 до трех лет, — заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник. — В столице Карелии эта очередь составляет 4,2 тысячи человек. Кардинальное решение этой проблемы возможно посредством открытия новых, больших детских садов. Садик на Ленинградской сократит эту очередь на 210 мест, а последующее строительство двух садов по 300 мест на Древлянке, где новые сады наиболее востребованы — это также существенный прорыв в решении этой проблемы.

По словам Ирины Мирошник, в следующем году новый детсад планируют построить на Ключевой. По всей республике также существует очередь в ясли: нужны около 8000 мест.

— С открытием этого детского сада мы начинаем очень масштабную федеральную программу: в кратчайшие сроки, за несколько лет мы должны решить проблему обеспечения местами в детсадах наших самых маленьких граждан. Это вклад в демографию, вклад в экономику семей и города – потому что, конечно, мы должны создавать условия, при которых мамы при желании как можно скорее выходили бы на работу, — рассказал Артур Парфенчиков.

С сегодняшнего дня дети пошли в две группы детсада № 53. Целиком дошкольное учреждение заполнится детьми примерно к 1 сентября. Название садику выберут на конкурсе, в котором будут участвовать и воспитанники.