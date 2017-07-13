Современная школа с лифтами появится в Ледмозеро в декабре

Компания «КСМ» строит в Ледмозеро современную трехэтажную школу. Строители обещают сдать объект 8 декабря. Учебное заведение рассчитано на 330 учащихся. Оно будет отвечать всем современным требованиям программы «Безбарьерная среда» — в школе предусмотрены широкие коридоры и лифты для детей-инвалидов.

Предполагается, что в заведении будут учиться не только местные жители, но и дети из соседнего поселка Тикша. По словам министра образования Карелии Александра Морозова, ведомство уже прорабатывает вопрос транспортировки учащихся из Тикши в Ледмозеро.

Ранее на месте новостройки стояла школа, которую в 2012 году признали аварийной. С тех пор детям приходится учиться в стоящем по соседству деревянном здании начальной школы. По словам Морозова, условия обучения в нем оставляют желать лучшего: год постройки начальной школы — 1956.

В связи с этим правительство Карелии и решило создать в Ледмозеро новое учебное заведение. Тем более что в поселке, как отмечают специалисты, очень хорошая демография. Проект новой школы министерство образования прорабатывало несколько лет.

Житель Ледмозеро Игорь Козловский рассказал, что появление современной школы его семья ждет с нетерпением.

— В этом году у моего сына был выпускной в детском саду. Сейчас собираем его в школу. Он очень ждет 1 сентября. Надеюсь, что в старом здании ему придется учиться недолго, — пояснил Игорь Козловский.

После того, как строители сдадут объект в эксплуатацию, начнется базовое оснащение школы: мебелью и книгами. Первый звонок в ней прозвенит 1 сентября 2018 года.

Строительство объекта 13 июля проинспектировал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что компания «КСМ» — ответственная, поэтому никаких сомнений в том, что объект будет сдан в срок, нет.

— По этому объекту никакого беспокойства нет. Сейчас и меня, и членов правительства больше волнует вопрос строительства новых школ в других населенных пунктах — в Сортавале, в Деревянном, в Медвежьегорске, в Кеми и в Петрозаводске. Дети должны ходить в хорошие школы. Сейчас это одна из основных наших задач. Думаю, мы ее решим. Если что — пойдем на социальное кредитование в рамках нашего проекта с «Газпромбанком», — добавил руководитель региона.