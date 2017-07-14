Совет по правам человека назвал методы фирмы «Сана» недопустимыми

Совет по правам человека при президенте России вынес своё заключение по ситуации с фирмой «Сана» в Петрозаводске. Совет получил многочисленные жалобы жителей Карелии, лишившихся денег или квартир. Документ опубликован на официальном сайте.

– Совет полагает, что обещанная компанией передача гражданам квартир по договорам займа, кредитования, купли-продажи с рассрочкой не соответствовала истинным целям компании-кредитора, поскольку независимо от видов заключенных договоров имущественный интерес фирмы «САНА» состоял в обогащении за счет использования просчетов граждан как «слабой стороны» договора, не обладающей юридическими познаниями и легко впадающей в заблуждение, – говорится в заключении.

По мнению совета, в результате заключенных сделок значительное число граждан должно либо выплатить за приобретаемые квартиры суммы, во много раз превышающие их рыночную стоимость, либо лишиться и заложенных квартир, и уже внесенных сумм частичной оплаты. Эти случаи носят не единичный, а массовый и системный характер.

– Экономико-правовая конструкция, используемая группой компаний «САНА», рассматривается Советом как изначально рассчитанная на извлечение дохода не за счет реализации квартир в многоквартирных домах, а за счет предоставления гражданам займов в валюте без предварительной оценки их платежеспособности, – пишут правозащитники. – Причем по курсу, установленному самой фирмой «САНА», вследствие чего многие граждане, оплатив внушительную (и зачастую превышающую стоимость квартир) часть суммы по договору, включая проценты, в конечном итоге так и не получили квартиры, не сумев своевременно погасить кредит.

Такие методы ведения бизнеса правозащитники называют недостойными и недопустимыми.