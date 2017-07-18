Соцсети: собственник Медвежьегорского молокозавода намерен пустить стадо под нож

Сообщение о планируемом уничтожении стада в поселке Сосновка написала на своей странице учительница местной школы Анна Юлле.

По словам местных жителей, коровы заморены голодом. Большинство работников фермы уволилось, а свежую траву животным привозил единственный оставшийся на ферме тракторист.

Напомним, что серьезные проблемы на Медвежьегорским молокозаводе начались еще в прошлом году, а в декабре завод вообще остановил производство. Заново начать выпуск продукции предприятие смогло только в апреле, однако уже в июне энергетики отключили цеха предприятия от электричества за неуплату.