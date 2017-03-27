Социальные пенсии вырастут на полтора процента

1 апреля в России на полтора процента проиндексируют социальные пенсии. Как сообщили в пресс-службе главы Карелии, повышение коснется 14,5 тысячи жителей республики.

Также увеличатся пенсии военнослужащим, проходившим службу по призыву, членам их семей, участникам Великой Отечественной войны и еще ряду категорий. Таких получателей в республике насчитывается около 900 человек.

В результате средний размер социальной пенсии в Карелии достигнет 9420 рублей. Кроме того, c 1 апреля будут пересчитаны страховые пенсии неработающим пенсионерам исходя из стоимости пенсионного балла 78 рублей 58 копеек.

Социальная пенсия назначается тем, кто по каким-либо причинам не может получать страховую пенсию. Они устанавливаются при наступлении престарелого возраста, в случае инвалидности или потери кормильца и финансируются из государственного бюджета.