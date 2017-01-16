Социальную рекламу о межнациональной дружбе сняли в Карелии

Карельское Министерство по национальной политике выпустило новые социальные ролики, посвященные межнациональному единству и дружбе между народами. Их создание стало возможным за счет субсидии из федерального бюджета.

Видео можно посмотреть и скачать на сайте министерства в подразделе «Видеоматериалы». Один из роликов посвящен Карелии, которая является домом для тысяч людей. Второй рассказывает о том, что на территории республики в мире и согласии живут люди разных вероисповеданий. Третий ролик показывает, что дружба не знает национальных различий.