Сотрудники Росреестра проведут онлайн-консультацию в соцсетях для жителей Карелии

В соцсетях «ВКонтакте» и Facebook пройдет онлайн-консультация Управления Росреестра по Карелии. 12 июля с 9:00 до 15:45 жители республики, не выходя из дома или офиса, смогут оперативно получить ответы на вопросы, касающиеся деятельности ведомства.

Для получения онлайн-консультации необходимо быть зарегистрированным пользователем «ВКонтакте» или Facebook.

Задать свой вопрос можно на странице «ВКонтакте» в разделе «Мои сообщения» или в разделе «Обсуждения» — «ВАШИ ВОПРОСЫ», а также на странице Facebook с помощью личного сообщения.

Вопросы, поступившие после завершения онлайн-консультации, будут обработаны в течение 5 рабочих дней.