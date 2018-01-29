Сотрудники МФЦ проведут поквартирный обход жителей Карелии

С 1 по 12 февраля сотрудники отделов предоставления услуг многофункционального центра Карелии проведут поквартирные обходы жителей республики. Цель – проинформировать граждан, какие государственные и муниципальные услуги они могут получить с помощью МФЦ. В том числе жителям Карелии расскажут о том, как подать заявление о голосовании на выборах президента РФ по месту нахождения.

— Мы, во-первых, хотим выяснить, насколько широко жители республики осведомлены о том, какие услуги предоставляет МФЦ. Во-вторых, если граждане недостаточно об этом знают, повысить их информированность. Для этого наши сотрудники предложат жителям Карелии ответить на несколько вопросов. Если выяснится, что человек уже пользовался помощью МФЦ, то его попросят оценить качество нашей работы. Если нет, то наши сотрудники смогут рассказать о возможности получить в МФЦ достаточно большой спектр услуг и о том, как это сделать, по каким адресам обратиться. В том числе расскажем и о новой услуге. Ее отделы МФЦ будут предоставлять в рамках соглашения, заключенного с Центральной избирательной комиссией России. Это прием заявлений от граждан, которые желают проголосовать на выборах президента РФ по месту нахождения, — сообщила директор МФЦ Карелии Марина Кувшинова.

Напомним, что в преддверии выборов президента РФ каждый гражданин вправе сам определить, на каком избирательном участке ему будет удобнее проголосовать. Если человек зарегистрирован (прописан) в одном населенном пункте (или микрорайоне города), а живет в другом, ему больше не надо ехать к месту прописки и брать на своем участке открепительное удостоверение. То же самое касается людей, которые находятся в командировке или отпуске.

Любой избиратель сможет проголосовать по месту нахождения, достаточно лишь подать соответствующее заявление. Сделать это можно с 31 января по 12 марта как в территориальных избиркомах (а с 25 февраля и в участковых избирательных комиссиях), так и в отделах МФЦ или в электронном виде на портале «Госуслуги».

— Наши представители спросят граждан, знают ли они о такой возможности, и будут готовы предоставить всю необходимую информацию. Подчеркну: речь ни в коем случае не идет о призывах голосовать и тем более об агитации за того или иного кандидата. Ни призывать на избирательные участки, ни агитировать сотрудники МФЦ не вправе, это строго запрещено. Наша задача – только проинформировать граждан о том, что отделы многофункционального центра будут принимать заявления, и по желанию этой услугой можно воспользоваться, — добавила Марина Кувшинова.

Она также пояснила, что сотрудники, которые будут проводить поквартирный обход, не имеют права требовать, чтобы граждане предоставили паспортные данные или ставили какие-либо подписи в опросных листах. Узнать представителя многофункционального центра можно будет по специальному бейджу с указанием ФИО, символикой и печатью МФЦ. Информационная кампания пройдет во всех районах и населенных пунктах республики.