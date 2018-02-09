Состав рабочей комиссии по созданию «зеленого щита» вокруг Петрозаводска утвердили в Заксобрании Карелии

Члены парламентского комитета по природным ресурсам и экологии утвердили состав межведомственной рабочей группы по вопросам создания лесопарковых зеленых поясов. В нее вошли депутаты Законодательного собрания, представители республиканских министерств и управлений, научные работники и эксперты. Всего 21 человек. Члены рабочей группы обсудят границы и площади территорий так называемого «зеленого щита» вокруг Петрозаводска.

Напомним, с инициативой создать «зеленый щит» вышел ОНФ. В состав зеленого пояса Петрозаводска предлагается включить территории общей площадью 14,4 тыс. га. Участки располагаются на противоположном берегу Петрозаводской губы озера и представляют единую естественную экологическую систему. В частности, это территории Ботанического сада ПетрГУ, природного заказника «Заозерский», защитных лесов лесного фонда Заозерского лесничества, а также участки городских лесов на пяти Ивановских островах. Водный объект – часть акватории Онежского озера – также включен в «зеленый щит» вокруг Петрозаводска.

По мнению инициаторов, «зеленый щит» поможет не только сократить количество незаконных вырубок зеленых насаждений, но и ограничить ведение хозяйственной деятельности в лесопарковой зоне и использовать ее под строительство только в определенных случаях. Инициативу ОНФ депутаты Заксобрания Карелии поддержали на заседании в начале этого года.

По мнению председателя комитета ЗС по природным ресурсам Тимура Зорнякова, детальный анализ и привлечение как можно большего числа участников позволит учесть интересы всех заинтересованных сторон. Кроме того, считает парламентарий, совместно выработанное решение в дальнейшем может быть полезно и другим городам республики.