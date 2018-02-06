Сортавала: пошаговая стратегия

В Сортавале 2 февраля во второй раз прошло совещание по вопросам сохранения исторического и культурного наследия города. Артур Парфенчиков напомнил о том, что полным ходом идет создание новой транспортной логистики в Приладожье. После строительства новой трассы время пути сюда из Санкт-Петербурга по расчетам составит 2 часа 40 минут.

Кроме того, по словам главы Карелии, в Совете Федерации идет обсуждение организации современного железнодорожного сообщения с городом на Неве.

— Конечно, это отдаленная перспектива, но более чем реальная. И мы должны понимать, с чем будем встречать через несколько лет объективно увеличившийся поток туристов, — отметил глава Карелии. Он подчеркнул, что в Приладожье ведется комплексная работа, которая включает и развитие экономики, в том числе пищевой промышленности, сельского хозяйства.

В связи с этим Артур Парфенчиков представил нового куратора Сортавальского района – вице-премьера, министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Перед ним стоит задача вернуть этим территориям былую славу житницы республики.

С учетом этих перспектив Сортавала должна стать центральным звеном всего Приладожья, прежде всего комфортным туристическим центром.

Артур Парфенчиков: — Наша общая задача не только предотвратить разрушение исторического облика Сортавалы, но и вернуть городу былое великолепие.

Летом на первом таком совещании определили круг проблем, которые можно и нужно решать разными способами: совершенствованием норм и законов, совместной работой власти, бизнеса и населения. Отправная точка – статус города как исторического поселения.

Шаг первый — перечень

Сортавала официально перестала быть историческим городом в 2010 году, когда изменился федеральный закон. Сегодня, чтобы определить особое положение города, власти Карелии готовят республиканский акт.

— Мы подготовили проект постановления об утверждении перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры республики Карелия. По вашему указанию проект постановления выносится на обсуждение правительства 8 февраля, — рассказала на совещании замглавы региона Татьяна Игнатьева.

Первым в перечень войдет Сортавала, в перспективе – еще порядка ста таких проектов. Как только постановление будет принято, начнется работа над ключевым документом, который будет четко регулировать градостроительную деятельность в историческом поселении. В него войдут правила по застройке исторических кварталов, по восстановлению и содержанию зданий-памятников и окружающих их территорий.

— Это сложный документ: он должен оговаривать и цвет фасадов, и размеры, виды окон, и покрытие крыши, и так далее, — пояснила Татьяна Игнатьева. — Мы рассчитываем, что в нем будут прописаны все детали, которые позволят нам предъявлять претензии к собственникам зданий вплоть до используемого материала при строительстве и ремонте исторических зданий.

Артур Парфенчиков отметил, что при всем этом нужно четко разделить историческую и современную части города, чтобы ограничения не коснулись инфраструктуры жилых кварталов. Для этого специалисты воспользуются проектом зоны охраны памятников 1996 года – документом, в котором определены границы исторического центра города.

Предполагается, что в исторической зоне будет особый охранный режим. Нельзя будет строить современные стеклянно-металлические коробки магазинов и гостиниц. Все это будет размещаться в имеющихся архитектурных памятниках конца XIX – начала XX веков. Их собственники обязаны будут содержать и реставрировать здания. При этом будет возможность строить на месте несохранившихся объектов, при этом воссоздавая их по старым чертежам и фотографиям.

Так, в Сортавале должен появиться исторический район по принципу «старых городов» в Таллине, Риге и других европейских городах.

Шаг второй – правила благоустройства

— Для города нашего важна и окружающая среда. Она находится в безобразном состоянии. Это и озеленение. Сколько деревьев вырубается сегодня, хоть одно дерево посажено? Это наши парки и скверы. Они просто изуродованы, — отметила сортавальский архитектор-реставратор Валентина Кирьянова.

У местных жителей есть вопросы и по другим уличным атрибутам, например, ограждениям, заборам, тротуарам.

Эту проблему помогут решить новые правила благоустройства для муниципалитетов, которые сейчас карельский Минстрой разрабатывает вместе с властями Сортавалы – город станет пилотным в этой работе. Документ будет содержать требования к внешнему виду фасадов, ограждений, нормы проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства. Кроме того, правила должны предусматривать организацию освещения, в том числе архитектурную подсветку, озеленение, обустройство территории для маломобильных групп.

Шаг третий – правоприменительная практика

От локальных ремонтных работ здания-памятники становятся еще хуже, заявил замдиректора «Регионального музея Северного Приладожья» Игорь Борисов. Он рассказал, что несколько лет назад покрасили обычной краской каменные цоколи некоторых построек. Действующими правилами благоустройства красить элементы из натурального камня запрещено.

— Обещали убрать краску, но так и не сделали этого, — сказал Игорь Борисов.

Глава Карелии заметил, что, когда должностное лицо дает указание закрашивать таким образом объекты культурного наследия, оно однозначно попадает под статью 7.13 КоАП как лицо, нарушающее нормы, связанные с обращением с памятниками. По этой статье максимальный штраф для физлиц – 400 тысяч рублей, для юрлиц – пять миллионов.

— Если бы один раз составили протокол в отношении тех лиц, которые дали указания закрасить камни, и они бы заплатили такой штраф, то в ближайшие десять лет таких фактов уже не было, — сказал Артур Парфенчиков, обращаясь к начальнику управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой.

Имеющаяся нормативная база, а также разрабатываемые акты позволят властям наказывать недобросовестных собственников.

По данным управления, два исторических объекта, принадлежащих республике, находятся в ненадлежащем состоянии: это дом № 11 по улице Садовой и здание сортавальского лицея на улице Гагарина. 25 объектов в неудовлетворительном состоянии находятся в муниципальной собственности поселения и 26 – в частной.

Отдельный вопрос – многоквартирные жилые дома, которые входят в число охраняемых объектов. Программа капремонта здесь не подходит: реставрационные работы приводят к серьезному удорожанию. Однако, по словам Юлии Алиповой, такие дома будут ремонтировать в рамках республиканской программы.

— Я глубоко убежден, что нет нерешаемых проблем. Если нужно, мы решим какие-то вопросы и на федеральном уровне, — заявил Артур Парфенчиков.

Подводя итог, глава Карелии отметил, что нужно сформировать систему охраны исторического и архитектурного наследия. А после можно переходить к конкретным объектам, которые зачастую требуют индивидуального подхода. Так, например, уже есть договоренность, что здание почтового отделения на улице Карельской будут реставрировать силами «Почты России».

— Скажу откровенно, в свои последние визиты в Сортавалу вижу, что ситуация в целом не изменилась. Нет какой-то идеологической подвижки. Это говорит о том, что мы имеем определенную волокиту в решении тех задач, которые были поставлены. Я полагаю, что надо более ответственно и серьезно относиться к этим вопросам, — сказал глава Карелии.

В апреле вновь соберут совещание, чтобы подвести промежуточные результаты работы и поставить новые задачи.