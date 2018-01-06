СОБР Росгвардии подарил кадетам Петрозаводска пневматические винтовки

Командир СОБРа Росгвардии по Республике Карелия полковник Вячеслав Голенок и его заместитель полковник Андрей Антошин провели с учащимися Петрозаводского кадетского корпуса имени Александра Невского урок мужества, поздравили их с Новым годом и Рождеством, рассказали в ведомстве.

Полковник Голенок рассказал ребятам об испытаниях, которые пришлось пройти бойцам спецподразделения. Каждый сотрудник карельского СОБРа побывал в местах боевых действий.

Отличившихся в учебе кадетов гости наградили грамотами и небольшими подарками. Для повышения уровня боевой подготовки полковник Антошин вручил замкомвзвода младшему вице-сержанту Даниилу Афанасенко две пневматические винтовки для стрелковых тренировок.