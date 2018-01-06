СОБР Росгвардии подарил кадетам Петрозаводска пневматические винтовки

Командиры спецназа провели урок мужества в кадетском корпусе имени Александра Невского.

Урок мужества командиров СОБРа Росгвардии в кадетском корпусе Петрозаводска

Урок мужества командиров СОБРа Росгвардии в кадетском корпусе Петрозаводска. Фото: Росгвардия Карелии

Командир СОБРа Росгвардии по Республике Карелия полковник Вячеслав Голенок и его заместитель полковник Андрей Антошин провели с учащимися Петрозаводского кадетского корпуса имени Александра Невского урок мужества, поздравили их с Новым годом и Рождеством, рассказали в ведомстве.

Полковник Голенок рассказал ребятам об испытаниях, которые пришлось пройти бойцам спецподразделения. Каждый сотрудник карельского СОБРа побывал в местах боевых действий.

Отличившихся в учебе кадетов гости наградили грамотами и небольшими подарками. Для повышения уровня боевой подготовки полковник Антошин вручил замкомвзвода младшему вице-сержанту Даниилу Афанасенко две пневматические винтовки для стрелковых тренировок.

Урок мужества командиров СОБРа Росгвардии в кадетском корпусе Петрозаводска

Урок мужества командиров СОБРа Росгвардии в кадетском корпусе Петрозаводска. Фото: Росгвардия Карелии

 

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