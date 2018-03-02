Снежные валы с центральной улицы Петрозаводска уберут в выходные

Специалисты администрации Петрозаводска провели очередной рейд, в ходе которого проверили качество уборки центральных улиц города. Результаты в целом оказались удовлетворительными.

— Практически все осмотренные улицы очищены до асфальта, — рассказал начальник управления городского хозяйства Андрей Бекелев. – Большая часть тротуаров обработана противогололедными материалами. Вместе с тем, отдельные участки нуждаются в дополнительной обработке.

В посыпке в частности нуждаются тротуары на Гоголя и Герцена. Кроме того, в выходные компания «ТехРент» займется уборкой снежных валов с проспекта Ленина, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.