Снег на улицах Петрозаводска будут собирать «золотые ручки»

Как сообщили ИА «Республика» в компании «ТехРент», в этом году предприятие намерено значительно расширить свои технические возможности. Куплен и уже работает на городских магистралях грейдер, а 26 января в город прибудут сразу две новые машины.

Лаповые снегоуборщики, в народе называемые «золотые ручки», раньше работали в Петрозаводске, однако с появлением фронтальных погрузчиков ушли в прошлое. Теперь один такой снегоуборщик с начала февраля начнет свою работу на крупных магистралях.

Еще одна машина — шнекоротор — позволит отбрасывать снег с проезжей части на 10-15 метров в сторону. Эта техника, по словам исполнительного директора компании «ТехРент» Александра Сорокина, позволит быстрее расчищать улицы, не создавая заужения проезжей части.