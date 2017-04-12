СМИ: житель Карелии «заминировал» магазин в Петербурге

В Северной столице полиция задержала женщину и мужчину. Первая сообщила о бомбе в больнице, где она лечится, второй — о взрывчатке в магазине, в котором занимался закупками.

По информации «Фонтанки», вечером 11 апреля сотрудники полиции выезжали на Саблинскую улицу – неизвестный рассказал о взрывном устройстве в местном продуктовом магазине. Никаких взрывоопасных предметов стражи порядка там не нашли, зато пообщались со звонившим — им оказался 39-летний житель Карелии.

Ближе к ночи на разминирование по звонку анонима правоохранители прибыли в больницу имени Боткина — там тоже взрывчатки не оказалось. Полицейские выяснили, что по номеру 112 звонила пациентка лечебного учреждения. В обоих случаях эвакуация не проводилась.