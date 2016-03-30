СМИ: на Ладожских островах уровень радиации превышен в 1000 раз

Уровень радиации на Ладожских островах сильно превышает допустимые уровни, сообщает издание «Военное.РФ». Замеры, взятые на Макаринсаари и других островах на севере Ладоги в ходе журналистского расследования, показали значения радиационного фона в 400 мкЗв/ч. Годовую норму облучения в таком месте, прокомментировал эколог «Гринпис» Владимир Чупров, можно набрать всего за три часа.

В марте 2016 года их результаты подтвердили в корпорации «Росатом», одно из предприятий которого классифицировало образцы почвы с островов как 4-й класс удаляемых радиоактивных отходов.

На островах, ставших в последние годы популярным местом отдыха петербургских туристов, 50 лет назад размещались полигоны. Там испытывали боевые радиоактивные вещества.