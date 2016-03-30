СМИ: на Ладожских островах уровень радиации превышен в 1000 раз

Получить годовую норму облучения на популярных среди туристов островах можно за три часа, сообщает издание «Военное.РФ»

Уровень радиации на Ладожских островах сильно превышает допустимые уровни, сообщает издание «Военное.РФ». Замеры, взятые на Макаринсаари и других островах на севере Ладоги в ходе журналистского расследования, показали значения радиационного фона в 400 мкЗв/ч. Годовую норму облучения в таком месте, прокомментировал эколог «Гринпис» Владимир Чупров, можно набрать всего за три часа.

В марте 2016 года их результаты подтвердили в корпорации «Росатом», одно из предприятий которого классифицировало образцы почвы с островов как 4-й класс удаляемых радиоактивных отходов.

На островах, ставших в последние годы популярным местом отдыха петербургских туристов, 50 лет назад размещались полигоны. Там испытывали боевые радиоактивные вещества.

 

Общество   /   
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  • В.О.Дятел

    1/1000 от года — это не три часа, а ближе к восьми.
    Эколог путает норму (30мкР/ч) и типичный уровень (8-12мкр/ч).