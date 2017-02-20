Следком Карелии заподозрил Галкина в новых коррупционных эпизодах

В Петрозаводском горсуде сегодня рассматривают ходатайство следователя о продлении ареста экс-руководителя контрольного комитета. На заседании следователь рассказал о том, что бывший заместитель Виталия Галкина Алексей Бобылев дал явку с повинной.

Бобылев заявил, что деятельность Галкина, связанная с получением взяток, носит системный характер, сообщает «Столица на Онего» из зала суда.

— Так как Бобылев сейчас уже озвучивает аналогичные факты — это примерно еще пять дополнительных эпизодов, которые носят аналогичный характер. Получение взяток носило групповой характер и посредником при этом выступал тот же самый человек, — отметил следователь.

Напомним, бывшего руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина и его зама Алексея Бобылева задержали по подозрению в получении взятки в декабре 2016 года.