Следком Карелии заподозрил Галкина в новых коррупционных эпизодах

Бывший заместитель руководителя контрольного комитета Алексей Бобылев дал явку с повинной и рассказал следователям, что Виталий Галкин получал взятки систематически.

В Петрозаводском горсуде сегодня рассматривают ходатайство следователя о продлении ареста экс-руководителя контрольного комитета. На заседании следователь рассказал о том, что бывший заместитель Виталия Галкина Алексей Бобылев дал явку с повинной.

Бобылев заявил, что деятельность Галкина, связанная с получением взяток, носит системный характер, сообщает «Столица на Онего» из зала суда.

— Так как Бобылев сейчас уже озвучивает аналогичные факты — это примерно еще пять дополнительных эпизодов, которые носят аналогичный характер. Получение взяток носило групповой характер и посредником при этом выступал тот же самый человек, — отметил следователь.

Напомним, бывшего руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина и его зама Алексея Бобылева задержали по подозрению в получении взятки в декабре 2016 года.

Абзац
  • Владимир Боровиков

    Да я боровиков Владимир Алексеевич пострадал от Галкина который в кабинете вёл переговоры с бандитами о моём имуществе гараже Я открыл дверь кабинета увлечённые как меня обуть А когда вышел Загорулько от него Громко заявил что они договорились и всё в порядке И моё имущество у бандитов Этот не человек создал в городе Сообщество оборотней которые работают на бандитов Господа такое твориться в городе Сланцы сплошная Коррупция Он и работник прокуратуры Вы знайте я пишу только Правду и нечего кроме Правды Вы господа поймёте когда и сами пройдёте такую дорогу Геноцида Репрессий Угроз Издевательств Избиений группами людей как бандитов так оборотней ментов И после его что наделал И я теперь ещё с группой судей воюю Они видя что Галкина оборотня не наказывают так теперь судья Давидович и ещё 2 судьи так работают на бандитов Вы бы видели а что творят СК РФ МВД прокуратуре судебные приставы Господа Вы удивитесь с кем эта армия предателей воюют мне господа 79 лет инвалид я прошёл в вону голодовку и после воны та же картина голодовка И теперь приходиться голодать Вы знаете сколько стоят юристы в России Галкин должен сидеть А ещё разве мать его могла купить Турбазу в Карелии на зарплату которую она получала Господа я пишу ЖАЛОБЫ в городской суд в ФСБ И судьям которые лишают их защиты Мои юристы продолжат работу по защите моих прав Чести Достоинства Здоровья и моего Имущества Господа пусть следователи знают с кем они дело имеют Пусть судьи не верят оборотню Спасибо за внимание господа и публикуйте везде пусть знают све что за человек Галкин 24 03 2017 год