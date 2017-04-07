Скворцова предложила строить перинатальный центр Петрозаводска в три смены

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посоветовала строить перинатальный центр в Петрозаводске в три смены. Об этом глава ведомства заявила во время заседания штаба по возведению объекта.

— Можно не две смены, а три на такое количество (рабочих), потому что у нас с вами выхода нет. Мы с вами должны все в срок сделать. Сроки все уже сдвинуты, больше некуда сдвигать, — цитирует министра агентство «Интерфакс«.

По последним данным, завершить строительство перинатального центра в карельской столице планируется до конца 2017 года.