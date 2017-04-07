Скворцова поддержала идею ремонта недостроенной поликлиники на Древлянке

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что Минздрав готов поддержать инициативу карельских властей отремонтировать здание детской поликлиники на Лесном проспекте в Петрозаводске. Об этом чиновница рассказала во время заседания штаба по строительству перинатального центра в карельской столице.

— Я это абсолютно поддерживаю. Как только будет готова экспертиза, готовьте ПСД (проектно-сметную документацию – прим. «Республики») и передавайте в министерство, — сказала Скворцова.

Артур Парфенчиков ответил, что экспертиза будет проведена в ближайшее время. По его словам, детская поликлиника на Древлянке будет обслуживать два района Петрозаводска.

Строительство здания диагностического центра, в котором планируют открыть детскую поликлинику, прервалось несколько лет назад. С тех пор объект считается одним из главных долгостроев Петрозаводска.