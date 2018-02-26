Сказ о железной дороге

Когда-то в Парке железнодорожников стояла доска почета с фотографиями передовиков производства. На входе были красивые арочные ворота, чуть дальше – скульптуры пионеров с горнами. С холма на озеро смотрел белый медведь, а в центре парка стояли летняя сцена и фонтан.

Так парк между улицей Шотмана и Первомайским проспектом выглядел в период расцвета – в послевоенные годы. А потом все потихоньку пришло в запустение, и теперь на территории есть только деревья, кусты и грунтовые тропинки.

Парк железнодорожников в 1945-1950-хх. Фото: предоставлено Дмитрием Данильевым. Парк железнодорожников в 1945-1950-хх. Фото: предоставлено Дмитрием Данильевым. Парк железнодорожников в 1945-1950-хх. Фото: предоставлено Дмитрием Данильевым. Парк железнодорожников в 1945-1950-хх. Фото: предоставлено Дмитрием Данильевым.

В этом году жители района решили вернуть парку былую красоту и написали заявку в программу «Комфортная городская среда».

— Я живу здесь неподалеку, — рассказывает глава инициативной группы Дмитрий Данилин. – Через этот парк часто хожу. А сам я железнодорожник в третьем поколении: мой отец и дед на железной дороге работали. Я больше чем уверен, что дедушка бывал в этом парке и его жизнь с этим местом была связана. Отчасти поэтому и решил попытаться тут все привести в порядок.

Дмитрия поддержали многие, и не только коллеги: окрестные жители каждый день гуляют по тропинкам с детьми и собаками, ходят с палками для скандинавской ходьбы. А воспитанники Дома бокса регулярно выходят в Парк железнодорожников на пробежку.

Справка «Республики» Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы.

С проектом благоустройства активистам помогли депутаты Петросовета Дмитрий Данильев и Павел Сандберг. Все вместе придумали прямо-таки уникальный для города объект.

— Это будет не просто парк, а настоящий сказ о железной дороге, — рассказывает Дмитрий Данильев. – На входе мы установим арку с названием парка, над ним будет выкованный из металла паровоз или тепловоз. Проходите внутрь – попадаете на главную площадку со сценой, стилизованной под железнодорожную платформу с соответствующей табличкой.

По всей территории расставят железнодорожные арт-объекты: вагонную тележку на рельсах, группу из всех существующих на железной дороге светофоров (их планируют подключить к сетям, чтобы не просто стояли, а горели). На пересечении тропинок появятся пожарный гидрант, стрелочный перевод и вагонная автосцепка: желающие смогут проверить свою силу и попытаться ее расцепить.

Самое интересное, что парк украсят не сделанные на заказ макеты, а настоящее, отслужившее свой срок железнодорожное оборудование.

— Мы с железной дорогой уже ведем переговоры по количеству этих арт-объектов, — говорит Павел Сандберг. – Им это практически ничего не будет стоить. Они смогут нам предоставить списанное оборудование, которое на железной дороге уже не нужно, но прекрасно послужит для оформления парка.

А чтобы посетители знали, что где и для чего используется, тележку и прочие объекты снабдят информационными стендами и бесплатным аудиогидом.

— У этой территории есть два больших плюса: во-первых, здесь раньше уже был парк, во-вторых, тут есть освещение. Это намного удешевляет проект, — добавляет Павел Сандберг. – А если парк будет привязан к конкретной тематике, это сделает его привлекательным и для туристов. Петрозаводск для многих транзитный город: люди останавливаются на одну-две ночи и едут дальше – на Кижи, Валаам, Соловки. Так почему бы им не пойти прогуляться в тематический парк, тем более что ни в одном из крупных городов рядом с карельской столицей такого нет.

У Павла Сандберга с Парком железнодорожников особые отношения. Когда-то здесь рядом жил его брат, а сам Павел год после вуза преподавал в железнодорожном училище будущим проводникам и помощникам машинистов азы права и обществознания.

Прежде чем украшать территорию, ее приведут в порядок: оборудуют тропинки и сделают водоотводную систему. Дорожки будут чуть приподняты над землей, чтобы их не размывало.

Все деревья в парке, за исключением аварийных, останутся на месте, уберут только мелкий ненужный кустарник. Вдоль дорожек установят побольше скамеек и урн, а для многочисленных собачников – дог-боксы.

— В одной части парка появится волейбольная площадка, в другой – большой детский игровой городок, — продолжает Дмитрий Данильев. – А на полянке между берез установим уличные тренажеры. Вообще, мы постарались составить проект таким образом, чтобы в каждой части парка создать какую-то функциональную зону.

С одной из тропинок открывается вид на Онежское озеро, там, по словам Павла Сандберга, планируют оборудовать смотровую площадку. А еще – отремонтировать два лестничных марша, по которым сейчас спуститься не так просто даже взрослому и здоровому человеку.

— Может быть, даже вернем скульптуру белого медведя, — добавляет Дмитрий Данильев. – Тематически он с железной дорогой никак не связан, но у людей старшего поколения, которые еще помнят прежний вид парка, может вызвать приятные воспоминания.

Даже если проект не выиграет, от идеи благоустроить парк никто не откажется, добавляют депутаты: это практически единственная зеленая зона в районе Первомайского проспекта, да еще и с такой историей. Арт-объекты в парке появятся в любом случае, разве что с устройством тропинок и игровым и спортивным оборудованием будет посложнее. Так что на программу «Комфортная городская среда» все очень надеются.