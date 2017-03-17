Ситуация с Сунским бором благополучно разрешилась

Карьера в Сунском боре не будет. Об этом сказал в своем заявлении временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков. По его словам процедуры, хоть и были проведены по закону, не учитывали мнения людей.

«Республика» публикует полный текст заявления Арутра Парфенчикова.

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков

С первого дня моей работы в должности временно исполняющего обязанности Главы Карелии представители общественности и средств массовой информации просили обратить особое внимание на ситуацию в Сунском бору Кондопожского района. Противостояние местных жителей и предприятия по разработке песчаного карьера приобрело крайние формы после того когда пожилые люди, ветераны войны в конце прошлого года разбили палаточный лагерь, чтобы не допустить использования лесного участка, выделенного для добычи песка. Все процедуры по оформлению лесного участка с целью недропользования были проведены в соответствии с законом, вот только голос людей, для которых Сунский бор – это неотъемлемая часть их истории, и образа жизни – никто не услышал.

После всестороннего изучения вопроса, проведенных по моему поручению переговоров с руководством предприятия ООО «Сатурн Нордстрой» было принято решение на альтернативной основе о добровольном инициировании процедуры прекращения права пользования недрами на месторождении Южно-Сунское.

17 марта 2017 года в адрес Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от директора ООО «Сатурн Нордстрой» И.А. Федотова поступило заявление о прекращении права пользованиями недрами, что в дальнейшем повлечет расторжение договора аренды лесного участка.

Несмотря на экономическую значимость для Карелии развития горнодобывающей отрасли, Правительство считает необходимым создать Межведомственную комиссию по недропользованию при Правительстве республики с целью выработки в рамках действующего законодательства дифференцированного подхода для включения участков недр местного значения в Перечень для целесообразности открытия новых горных предприятий в том или ином районе республики и снятия социальной напряженности.