Сирот из Петрозаводска, от которых отказались опекуны, временно разместили органы опеки в Калининграде

Семеро детей, от которых отказались опекуны – четверо калининградских и трое петрозаводских сирот — прилетели в Калининград. Первое время они будут жить в Центре помощи семье и детям в Зеленоградске. Затем ребятам найдут новых опекунов. Отметим, в столице Карелии уже нашлась семья, готовая принять петрозаводчан.

К подбору родителей калининградские органы опеки обещали подойти с особой тщательностью, пишет «Российская газета». Сиротам-уроженцам Калининградской области местные власти готовы предоставить дом, чтобы детям и их новым опекунам жилось максимально комфортно.

Напомним, семья, переехавшая из Калининграда в Москву, отказалась от семерых приемных детей, поскольку не смогла добиться от столичных властей более высоких социальных выплат.