Сиреневый сад и «тополек Победы» высадили в Петрозаводске

Новые растения посадили сегодня в сквере 70-летия Победы на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Калинина в Петрозаводске.

Там появились 20 сиреневых кустов и саженец легендарного «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы.

Для сохранения генотипа уникального тополя биологи вырастили из черенков дерева-героя двухметровые саженцы. Саженцы из Волгограда отправились в 16 городов России: Астрахань, Грозный, Кемерово, Кызыл, Мурманск, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Ноябрьск, Омск, Пензу, Петрозаводск, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск. Вместе с саженцем каждый город получил сертификат соответствия от Волгоградского ботанического сада и памятную табличку с QR-кодом, при скачивании которого на любой смартфон или планшет можно будет ознакомиться с историей тополя-победителя.

Высаженным кустам сирени по три года, цвести они начнут лет через пять.