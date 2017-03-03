Силовики и служители РПЦ расскажут петрозаводчанам об опасностях соцсетей

15 марта в 18:00 в Национальной библиотеке Карелии пройдет семинар, посвященный профилактике опасного поведения в социальных сетях. Об этом рассказали в пресс-центре городской администрации.

В семинаре поучаствуют специалисты в области молодежной политики, психологи, представители силовых структур и Русской православной церкви. Они расскажут о признаках вовлечения подростков в секты и экстремистские организации и научат общаться с ребенком на эту тему.

Пройти регистрацию для участия семинара можно здесь.