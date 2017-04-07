Штрафы на сумму в 54 миллиона «собрали» камеры на дорогах Карелии

54 миллиона рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения собрали в Карелии с помощью системы фото- и видеофиксации на дорогах. Из этих денег в бюджет республики взыскали более 47 миллионов, рассказал «Республике» заместитель премьер-министра регионального правительства Игорь Ширшов.

Напомним, систему фиксации нарушений на дорогах организовали в прошлом году. На трассах регионального значения разместили 28 мобильных и 15 стационарных приборов, включая радары для считывания скорости автомобилей и оборудование для выявления проезжающих на красный сигнал светофора.