Штрафные санкции по программе переселения с Карелии сняли

Минстрой Карелии опроверг информацию о штрафных санкциях в 57,8 миллиона рублей, которые выставили Карелии из-за неудовлетворительного выполнения программы расселения граждан из аварийного жилья.

Штрафные санкции сняты с Республики Карелия решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В Минстрое напомнили, что финансовая поддержка из федерального центра была направлена в Карелию только летом 2014 года, и наша республика практически за три года выполняет программу, которая в других регионах выполняется за 5 лет.

Кроме того, за период ее реализации дважды приходилось расторгать государственные контракты с недобросовестными строительными организациями, что также повлекло за собой изменение запланированных сроков.

Еще одна причина опоздания – неудовлетворительная работа многих муниципалитетов на старте программы.

Сейчас работа по реализации программы переселения из аварийного жилья идет полным ходом.

Как было отмечено во время рабочей поездки в Карелию первым заместителем генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимиром Талалыкиным в феврале текущего года, в 2016 году объем ввода жилья по программе переселения из аварийного жилищного фонда вырос в 8 раз.