Шнекоротор вышел на улицы Петрозаводска

На улицы Петрозаводска вышла новая снегоуборочная техника: сегодня начал работу шнекоротор. Эта машина отбрасывает снег на 15-20 метров, позволяя избежать заужения проезжей части, а еще с ее помощью можно грузить снег в машины, пишет пресс-служба мэрии.

Утром спецтехника убирала дороги на Заводской, Шотмана и Первомайском проспекте. Шнекоротор прошел по тем участкам, где нет прилегающих к проезжей части тротуаров. Во второй половине дня машина работала на Древлянке и Кукковке.

Ночью компания «ТехРент» вывозила снег с улиц Гоголя, Энгельса и проспекта Ленина, сегодня днем – с тротуаров и газонов на Ленина и с набережной Онежского озера. Эту работу планируют закончить до понедельника.

На следующей неделе на улицах Петрозаводска появится лаповый снегоуборщик, который также называют «золотая ручка».