«Школьное молоко» вернется?

Вернуть бесплатное молоко в школы Карелии – этот вопрос подробно обсудили участники заседания правительства республики, которое прошло на этой неделе. Дискуссия вышла достаточно бурной, но прежде чем перейти к ней, напомним историю вопроса.

Программа «Школьное молоко» действует во многих регионах России на протяжении уже долгого времени. Работала она и в Карелии. Однако в прошлом году у предыдущего руководства республики программа стала вызывать нарекания. Основания для этого были: во-первых, не устраивало качество напитка. Молоко завозилось из-за пределов Карелии, зачастую из регионов, расположенных за тысячи километров. Сроки хранения этого продукта были очень длительные.

Кроме того, начались сбои в поставках: нередко школьникам выдавали десятки пачек за один раз, вместо того чтобы поить детей молоком ежедневно. Родители и учителя возмущались и требовали принять меры. И задавали резонные вопросы: почему для карельских школ не закупают свое, местное молоко?

Решить проблему с поставками молока местного производства республиканским властям тогда так и не удалось, равно как и наладить бесперебойные поставки из-за пределов региона. И тогда было принято решение от программы вообще отказаться, а деньги направить на усиление горячего питания для детей из малоимущих семей. Хотя противников у этой идеи хватало: никто не оспаривал, что ребятам, которые воспитываются в сложных социальных условиях, нужна дополнительная поддержка. Но нужно ли при этом полностью лишать всех остальных детей возможности бесплатно пить молоко?

По мнению врио главы Карелии Артура Парфенчикова, подход в стиле «мы не можем контролировать качество молока, поэтому вовсе от него откажемся», неверен. Контроль над качеством поставляемого продукта наладить можно и нужно, и вопрос о возвращении бесплатного молока в школы решать необходимо.

Проведенные в ряде европейских стран исследования показывают, что регулярное потребление молока укрепляет здоровье школьников. Безусловно, если это напиток хорошего качества, свежий и если ребенок пьет его ежедневно, а не получает раз в месяц десятками пачек.

Две стороны проблемы

Тем не менее на заседании правительства вокруг этой темы разгорелось обсуждение. Так, министр образования Александр Морозов выразил сомнение, что местные производители молока смогут конкурировать с производителями из других регионов по цене. Мол, много разных нюансов, в том числе требований к упаковке. Молоко должно выдаваться пачками по 200 граммов, а наши молочные заводы в такой расфасовке продукт не выпускают. При этом чем меньше упаковка, тем выше себестоимость. Производители из других регионов предлагают такой продукт с доставкой по более низким ценам, чем готовы предложить карельские заводы.

Эти проблемы решаемы, парировал замглавы Карелии по вопросам стратегического развития Владимир Тимофеев.

— Мы готовы проработать этот вопрос с нашими местными производителями. Готовы взять эту задачу на выполнение, я в течение недели вам доложу, какие возможны решения за счет тех субсидий, которые получает наша молочная продукция из федерального и регионального бюджета, — обратился Владимир Тимофеев к врио главы региона.

Артур Парфенчиков дал добро на подробную проработку вопроса. Но при этом подчеркнул, что решение проблемы надо разбить на две части. Первое – обеспечить школьников бесплатным молоком, свежим и качественным. Второе – обеспечить поддержку сельхозпроизводителям, молочной отрасли республики. Сейчас готовится ряд новых мер: например, обсуждается вопрос о том, чтобы в рамках развития фермерских хозяйств создавать пункты приема молока, где оно проходило бы всю необходимую проверку, сертификацию и отправлялось на дальнейшую переработку. Вопрос для фермеров очень актуальный, поскольку проблема сбыта продукции для них — одна из основных.

И, конечно, необходимо работать с крупными молочными предприятиями республики. С руководством некоторых из них вопрос уже обсуждался. Сказать, что производители не желают поставлять напиток в школы и социальные учреждения, нельзя. Единственное, что также просят проработать все детали, в том числе сроки объявления конкурсов на закупки молока, чтобы вовремя начинать поставки в школы.

Словом, возродить программу «Школьное молоко», судя по всему, вполне реально.