Школьница из Карелии взяла специальный приз на Всероссийской олимпиаде «На страже экономики»

В Нижегородской академии МВД России наградили победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики».Мероприятие, организованное при участии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, проводилось на базе академии в третий раз. Заключительный этап олимпиады состоялся в формате личного тестирования и публичного выступления участников в трёх возрастных категориях: школьники 8-9, 10 и 11классов.

Начальник Нижегородской академии, полковник полиции Дмитрий Архипов отметил, что в финальном этапе олимпиады за победу в течение двух дней боролись 38 школьников из 16 регионов нашей страны. По его словам, финалисты показали высокий уровень знаний в области права и экономики.Особенно приятно, что молодые люди в будущем мечтают связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел.

Победителями Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики» стали: в возрастной категории 8-9 классы – Артем Пироженков из Нижегородской области; Екатерина Воротникова из Орловской области доказала своё лидерство среди десятиклассников; а в старшей категории – 11 класс – диплом первой степени вручилиВалентине Гусевой из Чувашской республики. Евгения Опарычева из Карелии и Виктория Димитриева из Чувашии отмечены в номинации «Особое мнение», пишет пресс-служба российского МВД.