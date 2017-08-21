Школьников Карелии приглашают в армию

22 августа в 12 часов в Петрозаводске стартует патриотическая программа «Два дня в армии» для молодежи старше 12 лет. Она пройдет на территории плаца воинской части 334-го Краснознаменного радиотехнического полка.

В течение двух дней ребят ждут экскурсии по воинским частям Петрозаводского гарнизона, прохождение военизированной полосы препятствий, разборка-сборка автомата Калашникова, тактическая игра на местности «Взятие флага», занятие на авиатренажерах. Также запланированы стрельбы, метание ножей, занятия по физической подготовке и многое другое.

Школьники будут ночевать в казарме и вставать по боевой тревоге. Все желающие проявить себя получат сертификаты о прохождении программы.

Контактная информация: 8-921-702-05-00, Дийков Михаил Васильевич.