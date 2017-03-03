Школьника из Карелии пригласили на соревнования по танцам в Китай

В начале этой недели 10-летний Дима и его партнерша Руслана заняли первое место на танцевальном марафоне в Санкт-Петербурге.

Дима Ложкин

Дима Ложкин. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Талантливого 10-летнего танцора из Петрозаводска пригласили на всемирные соревнования по спортивным танцам в Китай. Об этом «Республике» рассказала мама мальчика Светлана.

О Диме Ложкине и его семье мы уже писали. На этой неделе Дима порадовал родных еще одной победой: в копилку мальчика прибавилась одна золотая и две серебряные медали с танцевального марафона Happy dance, который проходил в Санкт-Петербурге.

После него 10-летнему школьнику предложили участвовать уже во всемирном турнире, который пройдет в Китае в конце апреля.

— Мы едем: сейчас бегала оформляла паспорт, теперь быстро визы сделать надо, — поделилась Светлана Ложкина.

Семья Ложкиных

Семья Ложкиных. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

 

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