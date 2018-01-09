Школьник из Петрозаводска лишился кисти руки из-за самодельной петарды

Молодой человек лишился кисти руки из-за самодельной петарды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. 15-летнего подростка доставили в больницу с травматическим шоком. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему юноше кисть руки.

Менее трагично завершился взрыв петарды для четвероклассника одной из петрозаводских школ: 1 января мальчик получил термический ожог рук и тоже попал в больницу.

Еще один ребенок получил травму во время каникул не из-за пиротехники. Подростку случайно выстрелил в глаз из пневматического пистолета его сверстник.