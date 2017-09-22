«Школа юного поисковика» открывается в Карелии

КРОО «Союз поисковых отрядов Карелии» открывает «Школу юного поисковика». Учебные занятия рассчитаны на один учебный год, занятия будут проходить раз в неделю в вечернее время. Возраст слушателей — с 14 лет и старше, в том числе приглашаются взрослые.

Слушатели получат туристические навыки, научатся ориентироваться на местности, работать с GPS-навигатором, металлодетекторами, радиостанциями, работе с электронными базами данных, а также получат знания в области археологии, медицины, архивного и музейного дела.

С июня по август 2018 года обучающихся возьмут (и бесплатно накормят) в поисковые экспедиции, которые пройдут в Олонецком, Суоярвском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском и других районах Карелии совместно с поисковиками из 20 регионов страны. Организационное собрание состоится 27 сентября в 18:00 в доме № 3 на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. «Школа юного поисковика» будет работать в рамках республиканского проекта «Фронтовыми дорогами Карелии». Контактные данные здесь.