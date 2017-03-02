Шесть мостов на федеральных трассах в Карелии отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт в этом году будет проведен на трех мостах, расположенных в Кемском районе на трассе «Кола», сообщили в управлении автодороги. Обновятся мосты через реки Пять и Летняя, а также через ручей на 880-м км.

Еще три моста отремонтируют на трассе А-119 Медвежьегорск — Вологда. Это мосты через реки Повенчанка, Сапеница и Пиндушанка.

На объектах отремонтируют опоры и заменят балки пролетных строений, отремонтируют подходы к мосту и сделают его обустройство. Все работы планируется завершить до конца 2017 года.

Помимо этого, в ноябре 2017 года будет закончен ремонт путепровода через железную дорогу на 696-м км автодороги Р-21 «Кола» в Сегежском районе.