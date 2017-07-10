Север с изюминкой

Карельское побережье Белого моря – территория особая. Здесь никогда не было крупных промышленных предприятий, зато удалось сохранить традиционные поморские промыслы и красоту окружающей природы. Именно это и может стать отправной точкой для развития карельского Беломорья.

Приладожье сейчас активно привлекает туристов, а вот Лоухский, Кемский и Беломорский районы пока свой потенциал не раскрыли. Туристы, зачастую, останавливаются здесь транзитом, по пути на Соловки или Кольский полуостров.

Чтобы изменить ситуацию, нужны новые идеи и подходы. Именно с ними к врио главы Карелии в Единый день приема граждан пришли уроженцы поселка Чупа Илья Шкуринский и Константин Федюк. Молодые люди намерены создать в поселке крупный туристический центр, где приезжающие смогли бы не только остановиться на ночлег и порыбачить, но культурно отдохнуть.

С культурного отдыха, к слову, Илья Шкуринский и решил начать. Уже 8 лет подряд на побережье Белого моря проводится музыкальный фестиваль «Белый шум», ставший своего рода брендом этого поселка. Правда, местные власти, похоже, всеми силами сопротивляются этому.

«Разрешение у нас есть. Его мне выдали в Петрозаводске, потому что местная власть мне в этом отказала. Теперь мне пишут официальные предостережения о проведении, пишут, что там вообще нельзя ни палаток ставить, ни костров жечь», — пожаловался Илья Шкуринский на приеме у Артура Парфенчикова.

— Я дам поручение вице-премьеру, который курирует эти вопросы. Попрошу, может быть, даже лично посетить ваш фестиваль. Сегодня с вами свяжется Лариса Анатольевна Подсадник. Вы с ней все вопросы обговорите, – сообщил Артур Парфенчиков, одобрив инициативу молодых людей.

Руководителя региона заинтересовала идея Ильи и Константина создать центр на базе бывшего слюдяного комбината. Сейчас они выкупили бывшие промышленные корпуса и собираются тут полностью все преобразить. Вместо полуразваленных корпусов там собираются построить отель, солеварню, оранжереи, мастерские и большую арт-зону. На самом побережье хотят построить ферму по выращиванию мидий и предприятие по добыче и переработке морских водорослей. Деньги собирают, подыскивая инвесторов и с помощью краудфандинга. Пока собрали 30 тысяч из 900.

«Очень понравились предложения молодых ребят, бизнесменов из Чупы. Мы их обязательно поддержим и в вопросах развития туризма, и в создании предприятий аквакультуры. В том числе — проекта по выращиванию мидий и добыче морских водорослей», — отметил после завершения приема Артур Парфенчиков.

Тему экопроизводства и развития туризма вновь затронули уже в старинном селе Колежма в беломорском районе. В минувшее воскресенье село отмечало свое 470-летие, и врио главы Карелии не смог не побывать на празднике.

Перед торжественной церемонией Артур Парфенчиков в сопровождении местных властей и директора местного колхоза «Заря Севера» прошел по деревне. Предприятие продолжает свою работу и, по словам директора Ивана Егорова, зарплата в последнее время выросла, и сюда на работу вновь пошла молодежь.

Тем не менее, в деревне много пустующих домов, и нужен толчок для развития старинного села. По мнению Артура Парфенчикова, сделать это можно развивая туристический бизнес в районе и поддерживая традиционные промыслы поморов — такие, как солеварение.

— Говорили с руководителем колхоза о восстановлении солеварения. Тем более, что это зимний промысел. Возникает круглогодичная занятость населения. Летом – рыбная ловля, а зимой – солеварение, — отметил Артур Парфенчиков, говоря об итогах поездки в Колежму.

Флора Белого моря, кстати, сейчас востребована косметическими предприятиями по всему миру и имеет все шансы обрести мировую известность.

— Артур Парфенчиков задавал конкретные вопросы о наших мощностях и наших возможностях. Видно, что он владеет информацией о районе и пытается вникнуть в проблемы производства, — отметил руководитель кооператива «Заря Севера» Иван Егоров.

Все три района карельского Беломорья сейчас указом президента включены в арктическую зону, а следовательно, смогут рассчитывать на федеральную помощь в создании социальной и экономической инфраструктуры.

— Мы с нетерпением будем ждать федеральную программу по развитию Арктики и надеемся, что это вдохнет жизнь в наше беломорское побережье, — отметил врио главы Карелии, поздравляя жителей села с праздником.

Фото на миниатюре: Максим Алиев