Серия субботников пройдет в Петрозаводске

28 и 29 апреля в Петрозаводске пройдет несколько субботников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В пятницу в 10:00 молодежный центр «Смена» проведет субботник на территории, прилегающей к дому № 10 по улице Горького. В тот же день на уборку выйдут сотрудники Пенсионного фонда (Левашовский бульвар) и республиканского центра по охране объектов культурного наследия (сквер «Сампо»).

29 апреля в карельской столице пройдет всероссийский экологический субботник, в рамках которого состоится тематический субботник «В поисках пиратских сокровищ». Начнется он в 11:00 в парке слюдяной фабрики на пересечении улиц Коммунальной и Максима Горького.

Полный список мероприятий, запланированных на пятницу и субботу, выложен здесь.