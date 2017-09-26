Серия круглых столов, посвященных войне в Карелии, пройдет в Петрозаводске

Первый обстоятельный разговор из серии круглых столов, посвященных войне в Карелии, пройдет 28 сентября в ПетрГУ в 221 аудитории в 16:00.
Участие в круглом столе, темой которого станет начало войны в Карелии и оборона Петрозаводска в 1941 году, примут историки ПетрГУ и поисковики. К участию в качестве слушателей также приглашаются все интересующиеся историей Петрозаводска.
«История подвига» — проект «Республики», объясняющий, за что Петрозаводск получил почетное звание «Город воинской славы». Мы делаем этот исторический проект вместе с мэрией города, Петрозаводским госуниверситетом и Карельским научным центром РАН. Каждый месяц наша проектная команда будет работать с одной из тем, касающейся страниц военной истории Петрозаводска: сначала мы готовим обзорный журналистский материал, а затем проводим круглый стол, в котором принимают участие ученые, общественники, студенты и журналисты. Итог — видеотрансляция этой встречи и текстовая расшифровка беседы на «Республике». Исторический проект «Республики» объединил прессу, ученых и чиновников для того, чтобы получился большой общегородской разговор о том, чем каждый из нас может гордиться — о военном подвиге Петрозаводска. Этот подвиг длился более трехсот лет и прославил наш город на всю страну.