Серия круглых столов, посвященных войне в Карелии, пройдет в Петрозаводске

Первый обстоятельный разговор из серии круглых столов, посвященных войне в Карелии, пройдет 28 сентября в ПетрГУ в 221 аудитории в 16:00.

Участие в круглом столе, темой которого станет начало войны в Карелии и оборона Петрозаводска в 1941 году, примут историки ПетрГУ и поисковики. К участию в качестве слушателей также приглашаются все интересующиеся историей Петрозаводска.