Шесть медведей поселились под Петрозаводском рядом с домами людей

Карельские ученые выяснили, что в районе Ботанического сада и поселка Пиньгуба обитают, как минимум, 6 медведей. Осенью 2016 года они выяснили, что в Ботаническом саду в районе Чертова Стула постоянно обитают медведица с двумя медвежатами, в Пиньгубе живет медведица с медвежонком, родившимся в прошлом году и один-два взрослых медведя, которые перемещаются между этими участками.

Многое о жизни медведей ученые установили благодаря экскрементам животных. В частности. выяснилось, что самый младший медвежонок набрел на помойку, оставленную человеком и съел остатки пищи вместе с полиэтиленовой пленкой. Все это могло привести к гибели животного.

То, что животные долгое время обитают рядом с человеческим жильем и, похоже, приспособились к такому соседству, может быть опасно как для медведей, так и для местных жителей, считают ученые.