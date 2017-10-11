Селфи и вейпинг назвали факторами риска подростковых суицидов на семинаре в Петрозаводске

Для успешной борьбы с подростковыми суицидами нужно проводить профилактику нехимической зависимости, в том числе от компьютера, интернета, социальных сетей, гаджетов, селфи, компьютерной игромании и вейпинга. Так считает врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 2 в Череповце, руководитель АНО «Центр индивидуальной безопасности в сети Интернет «Защита» Юрий Афанасьев, который выступил на семинаре в Петрозаводске.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, семинар организован в рамках проекта, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. На территории Северо-Западного федерального округа проект реализуется в течение двух лет. Юрий Афанасьев – его автор и разработчик.

На семинаре шла речь об угрозах, которые подстерегают детей в виртуальном пространстве, о скрытых методах продвижения деструктивных форм поведения и суицидального контента в социальных сетях, структуре и классификации групп смерти.

По данным, представленным Юрием Афанасьевым, более 80% детей — активные пользователи интернета, имеют аккаунты в социальных сетях. Средний возраст, с которого начинается самостоятельное пользование социальными сетями, – 10 лет. Каждый второй ребенок предпочитает справляться с негативными ситуациями без помощи родителей, в интернете.