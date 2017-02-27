Сегодня суд определит законность укрупнения лотов на пассажирские перевозки в Карелии

Сегодня суд апелляционной инстанции определит, законно ли укрупнение лотов на пассажирские перевозки. Ранее Арбитражный суд Карелии признал укрупнение лотов нарушением правил конкуренции. Это решение оставил без изменений и Арбитражный суд Северо-Западного округа в конце прошлого года.

На сегодняшнем правительственном часе в Законадательном собрании Карелии вице-премьер Игорь Ширшов заявил, что в рамках этого решения правительство и наметит развитие автобусных перевозок.

– Если сегодня суд апелляционной инстанции признает укрупнение лотов на пассажирские перевозки нарушением, мы в течение полугода объявим новый конкурс. При этом мы учтем все те замечания по улучшению организации работы по транспортному обслуживанию. Если же суд такого решение не примет, мы будем работать в существующей схеме. Разумеется, мы будем усиливать контроль за качеством перевозок и соблюдением рейсов, – рассказал Игорь Ширшов.

Как отметил вице-премьер Карелии, контроль над пассажирскими перевозчиками в первую очередь усилится из-за установки GPS-навигации на автобусы.

Также сегодня на правительственном часе, по мнению спикера Заксобрания республики Элиссана Шандаловича, было принято очень важное решение. В ближайшее время комиссия по развитию инфраструктуры в Карелии возобновит свою работу.

– Эта комиссия сможет в режиме онлайн отслеживать то, что происходит с пассажирскими перевозками, быстро реагировать и апеллировать к органам исполнительной власти, – отметил Элиссан Шандалович.

Напомним, до 2015 года в конкурсе на пассажирские перевозки (пригородные и межмуниципальные) было 98 лотов. По мнению специалистов Госкомтранса, транспортные компании выбирали наиболее выгодные для них направления. А некоторые – в малонаселенные пункты и поэтому убыточные — не брал никто. Чтобы решить проблему отсутствия многих рейсов правительство Карелии решило объединить экономически выгодные маршруты с убыточными в один лот. Всего получилось четыре. Спустя некоторое время ФАС признала это объединение нарушением закона о конкуренции.