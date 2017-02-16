Segezha Group передает арендованные территории парку «Кенозерский»

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в портфель активов АФК «Система», передает часть арендованных земель под буферную зону национального парка «Онежское Поморье». В июне 2016 года приказом Минприроды России парк присоединен к национальному парку «Кенозерский» в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Буферной зоной называется территория вокруг национального парка, где частично запрещена сельскохозяйственная деятельность. Передаваемые участки находятся в границах земель, арендованных лесозаготовительным предприятием «Онегалес». Территории считаются значимыми для сохранения биоразнообразия, поддержания экологического равновесия и обеспечения потребностей местного населения, сообщает ТАСС.

Точные границы участков будут определены в течение февраля, после чего холдинг намерен заключить официальные соглашения.

В 2016 году Segezha Group запретила вырубку леса в радиусе километра от границ национального парка «Кенозерский». В прошлом году холдинг выделил малонарушенные леса площадью 22 тыс. га на арендованных участках в области Онежского лесничества.

Совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) группа компаний формирует на этой территории экологический каркас, который будет поддерживать экологическую стабильность и местное биоразнообразие. WWF давно обсуждал с компанией возможность защитить леса на Онежском полуострове, в 2016 году было подписано соглашение о сохранении лесов вокруг парка «Онежское Поморье».

Кенозерский национальный парк создан 28 декабря 1991 года. Он расположен в юго-западной части Архангельской области, на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов. Западная граница парка проходит по линии границы с Республикой Карелия. Площадь природно-культурного комплекса — 141 354 га. С 2004 года национальный парк входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.