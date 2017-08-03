Сделано для детей

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, замсекретаря Совбеза и почетный гражданин Петрозаводска Рашид Нургалиев проинспектировали строительство детских площадок, которые будут устанавливают в карельской столице на средства из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Это большой шаг вперед. Перед мэрией Москвы отчитывался за первый этап о том, что сделано. Эти площадки – большое подспорье для детей, для горожан, для отдыхающих, — рассказал Рашид Нургалиев.

Артур Парфенчиков отметил использование современных материалов и технологий.

— Я очень доволен, что сделано современное покрытие, чтобы дети не пачкались, не травмировались, — отметил он. — Спасибо за подарок правительству Москвы. Теперь всем нам, горожанам, нужно понять, что это наше общее достояние, это сделано для наших детей, и нужно бережно к этому относиться. Мы будем стараться эти площадки поддерживать на надлежащем уровне. Не все заявки были удовлетворены, будем работать дальше, — добавил руководитель региона.

Площадки находятся в различной степени готовности — от перекопанных, огражденных бетонным бордюром участков до практически готовых, требующих лишь небольших доделок зон, где уже играют дети.

На выделенном участке по улице Анохина работы лишь начались. Строители объяснили задержку тем, что неглубоко под землей проходят коммуникации, поэтому подготовительная работа потребовала особой осторожности. Несмотря на это, работы будут завершены уже к 20 августа.

— Бордюры так и будут выступать из земли? Ведь ребенок, особенно, если он маленький, может упасть и разбить голову, — обеспокоился руководитель региона.

— Нет. Покрытие площадки будет вровень с бордюром, а с другой стороны сделаем отсев. Площадка будет абсолютно безопасна, как для детей побольше, так и совсем малышей, — уверили строители.

Ожидают окончания строительства и местные жители:

— Хорошо, что появится еще одно место, где наши дети смогут играть. Не все ж им за компьютерами сидеть. Только я беспокоюсь, что рядом на большой скорости проносятся машины. Я сама — врач скорой помощи, знаю как это опасно. Хорошо бы знаки какие-нибудь установить, — обратилась к комиссии женщина.

Руководитель региона пообещал, что проблема будет решена. Как рассказали строители, площадка будет разделена на 2 зоны. Для детей постарше — спортивной направленности, а для детей традиционные горки-качели.

В отличие от строящейся, площадка на ул. Ровио уже полностью установлена. Несмотря, на проливной дождь там играли несколько девочек.

— Так здорово, что уходить не хочется. А дождь… Ну что дождь, дома высохнем и переоденемся, — поделилась маленькая собеседница.

Напомним, что всего планируется установка 25 новых площадок. Правительство Москвы выделило на реализацию проекта, который осуществляется при содействии Карельского благотворительного фонда «Детям Карелии», 100 миллионов рублей. Новые игровые комплексы должны быть установлены к началу учебного года. Часть из них разместится на общественных территориях: в Зарецком, Приозерном (в районе Варкауса) и Неглинском (в районе Сыктывкарской) парках, на Аллее 300-летия Петрозаводска, сквере на Александра Невского – Калинина. Кроме того, объекты для детей появятся рядом у нескольких школ, садиков и жилых домов.

Мэрия Петрозаводска и строители настоятельно просят горожан не пользоваться новыми площадками, пока они не будут полностью готовы к открытию.