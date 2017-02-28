Петрозаводчан зовут на лекции о Национальном театре Карелии

Жителей Петрозаводска приглашают на открытые научно-популярные лекции, посвященные Национальному театру Карелии. На них специалисты расскажут об истории театра с 30-х годов прошлого века до рубежа XX-XXI столетий.

Программа лекций: 14 марта, 16:30. Становление национальной культуры Карелии. Финский национальный театр в 1930-е годы (пр. К. Маркса, 19). Лектор – кандидат исторических наук, доцент Ирина Такала. 23 марта, 16:30. Театр репрессированный: люди и судьбы (пр. К. Маркса, 19). Лектор – кандидат исторических наук, доцент Ирина Такала. 30 марта, 16:30. Финский театр в годы Великой Отечественной войны и позднесталинский период. (пр. К. Маркса, 19). Лектор – независимый исследователь Ирина Спажева. 12 апреля, 19:00. От оттепели до застоя. Театр в 1950-80-е годы (Ленина, 33, главный корпус ПетрГУ, ауд. 356). Лектор — независимый исследователь Ирина Спажева. 26 апреля, 19:00. Национальный театр Карелии на рубеже веков (Ленина, 33, главный корпус ПетрГУ, ауд. 356). Лектор — независимый исследователь Ирина Спажева.

Лекции проводят в рамках Года Финляндии в Карелии, в программе которого научные и научно-популярные мероприятия, музыкальные вечера, экскурсии и выставки.