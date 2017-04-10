Мастер-класс по микрохирургии уха прошел в Республиканской больнице Карелии

В Республиканской больнице имени Баранова прошел мастер-класс по микрохирургии уха. Его провел завотделом диагностики и реабилитации нарушений слуха Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, доктор медицинских наук, профессор, эксперт международного класса Владислав Кузовков.

– В рамках мероприятия состоялись показательные операции на среднем ухе, прочитаны интереснейшие лекции по хирургии среднего уха, обсуждены актуальные вопросы отохирургии, – сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Мастер-класс был рассчитан на оториноларингологов Карелии. В нем участвовали как врачи, которые давно занимаются хирургией уха, так и молодые доктора, которые только начинают свой профессиональный путь.

Для проведения операций были отобраны самые сложные пациенты. В режиме реального времени, в том числе в формате видеотрансляции, доктора смогли наблюдать, как мастер справляется со всеми трудностями, с которыми может столкнуться отохирург во время оперативного вмешательства.