Счетная палата нашла нарушения в работе Фонда капремонта Карелии

Контрольно-счетная палата Карелии нашла нарушения в работе республиканского Фонда капительного ремонта. Об этом сообщается на сайте финансового контрольного ведомства. С соответствующим докладом выступила на заседании коллегии руководитель мероприятия – аудитор Анна Мелехова.

Объем нарушений, имеющих стоимостную оценку, составил 58 миллионов 528 тысяч рублей, из этих денег 51 миллион 954 тысячи – объем средств, использованных с нарушением принципа эффективности. Этот принцип установлен 34-й статьей Бюджетного кодекса России.

Согласно докладу, основную часть расходов Фонда в 2015 и в 2016 годах составили расходы на содержание сотрудников (37,1% и 66,3% соответственно).

Кроме того, в основную часть расходов Фонда капремонта в 2015 и в 2016 годах вошли оплата вознаграждения по агентским договорам (9,5% и 7,3% соответственно), расходы на информационные и аудиторские услуги (13,5% и 7,3% соответственно) и аренда помещения (6,0% и 3,5% соответственно).

Также Контрольно-счетная палата установила, что фонд неоднократно нарушал Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и приказы Минтранса России «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» и «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».

На заседании Контрольно-счетная палата обратила внимание на недостаточность внутреннего финансового контроля бюджетных денег, предоставленных Фонду капремонта.

Как «Республике» сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Карелии, сейчас ведомство готовит пресс-релиз, в котором и прокомментирует заявление Контрольно-счетной палаты.