Сбор вещей для нуждающихся пройдет в столице Карелии

19 и 20 апреля центр социального обслуживания «Истоки» проведет акцию «Добрый шкаф». Мэрия Петрозаводска призывает всех желающих принять в ней участие. Для нуждающихся можно сдать одежду, обувь, постельное белье, одеяла, школьные принадлежности и другие товары первой необходимости.

Вещи нужно приносить к мобильному пункту – автомобилю «Газель» с эмблемой «Истоков» на кузове.

19 апреля с 18:00 до 20:00 он будет стоять возле ТЦ «Невский пассаж» на проспекте Александра Невского, на следующий день в то же время – около ТЦ «Весна» на улице Чапаева.

Организаторы акции готовы принять теплые вещи в пригодном для использования состоянии, больше всего требуется мужская и детская одежда и обувь. Подробности можно узнать по телефонам: 78-27-81 и 71-35-79.